Общество

Псковские росгвардейцы подарили детям мячи и настольные игры

Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Псковской области поздравили с началом летних каникул и Международным днем защиты детей воспитанников Областного центра семьи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Росгвардейцы подарили детям спортивный инвентарь и настольные игры, которые пригодятся для игр и развития на улице, а также помогут скоротать время в их общем доме.

Заместитель директора центра Марина Бельгесова выразила благодарность сотрудникам управления за поддержку детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.