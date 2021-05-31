Более 60 отдаленных деревень Псковского района охвачены вакцинацией от коронавируса

Более 60 отдаленных населенных пунктов Псковского района охвачены вакцинацией от коронавируса. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила 1 июня на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.
По ее словам, больница организовала 5 вакцинальных пунктов — в поликлинике на улице Школьной, 24 в Пскове, в Середке, Карамышево, Неелово и в филиале Палкинской райбольницы. С 1 мая работает передвижной пункт вакцинации в ТКР «Фьорд-Плаза».
По состоянию на 1 июня по Псковскому району привито первым компонентом 4 653 человека, двумя - 3 543. Сформированы списки людей, относящихся к группе риска — 6 660 человек. Из лиц категории «65+» привито 50,5%, вакцинирован на дому 61 человек с инвалидностью.
Елена Уткина также отметила высокую активность по вакцинации в Торошинской, Кировской и Карамышевской волости. Среди населенных пунктов она выделила в плане активной вакцинации деревни Адворицы, Череха и Кебь.
Прививаются от коронавируса и муниципальные служащие - более 80%, при этом низкий процент вакцинации отмечен среди работников образования, соцзащиты и культуры.
Между тем глава Псковского района Наталья Федорова добавила, что активность населения в части вакцинации «не такая, как хотелось бы», но при этом выразила уверенность, что системная работа даст свой результат.