Общество

Более 60 отдаленных деревень Псковского района охвачены вакцинацией от коронавируса

Более 60 отдаленных населенных пунктов Псковского района охвачены вакцинацией от коронавируса. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила 1 июня на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

По ее словам, больница организовала 5 вакцинальных пунктов — в поликлинике на улице Школьной, 24 в Пскове, в Середке, Карамышево, Неелово и в филиале Палкинской райбольницы. С 1 мая работает передвижной пункт вакцинации в ТКР «Фьорд-Плаза».

«Активно проводится выездная работа по графику на предприятиях, в учреждениях, ФАПах и отдаленных населенных пунктах — осуществляются подомовые обходы. Мы обслужили уже более 60 населенных пунктов», - рассказала Елена Уткина.

По состоянию на 1 июня по Псковскому району привито первым компонентом 4 653 человека, двумя - 3 543. Сформированы списки людей, относящихся к группе риска — 6 660 человек. Из лиц категории «65+» привито 50,5%, вакцинирован на дому 61 человек с инвалидностью.

Елена Уткина также отметила высокую активность по вакцинации в Торошинской, Кировской и Карамышевской волости. Среди населенных пунктов она выделила в плане активной вакцинации деревни Адворицы, Череха и Кебь.

Прививаются от коронавируса и муниципальные служащие - более 80%, при этом низкий процент вакцинации отмечен среди работников образования, соцзащиты и культуры.

Между тем глава Псковского района Наталья Федорова добавила, что активность населения в части вакцинации «не такая, как хотелось бы», но при этом выразила уверенность, что системная работа даст свой результат.