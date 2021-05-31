Общество

Александр Братчиков пожелал псковичам радости от общения с детьми

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков поздравил горожан с Днем защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

По словам Александра Братчикова, детство – удивительная пора в жизни каждого человека, прекрасный мир, наполненный яркими красками и мечтами.

Он отметил, что каждый ребенок достоин того, чтобы о нем заботились, поддерживали и помогали реализовать таланты и способности. «Мы стремимся окружить наших детей любовью и вниманием, создать такие условия, чтобы они выросли здоровыми, счастливыми, духовно богатыми, умными и образованными людьми, достойными гражданами нашей великой страны, любящими свой родной край, готовые трудиться для его дальнейшего развития и процветания», - сказал глава администрации.

Александр Братчиков также заметил, что счастливые лица, радостный смех, успехи в учебе, творчестве и спорте – лучшая награда для родителей, дедушек и бабушек, работников образования и здравоохранения, всех, кто занимается воспитанием и обучением подрастающего поколения.

«От всей души желаю юным псковичам крепкого здоровья, отличного настроения, хороших друзей, уверенности в свои силах! Пусть каждый день будет ярким и чудесным, веселым и интересным, увлекательным и неповторимым. А взрослым – добра и благополучия, терпения, мудрости, радости от общения со своими детьми!» - добавил он.