Общество

В Псковских теплосетях от коронавируса привились 24% сотрудников

Наиболее активно среди муниципальных предприятий Пскова вакцинация от коронавируса проходит в МП города Пскова «Псковские тепловые сети». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила 1 июня на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом заместитель главы администрации города Пскова Елена Жгут.

В своем докладе она коротко рассказала о предпринимаемых мерах по вакцинации населения Пскова от COVID-19. «Организована связь с муниципальными и частными предприятиями по вопросам вакцинирования. Открыты выездные пункты вакцинации в торговых комплексах. Решается вопрос о расширении мест массовой вакцинации», - проинформировала Елена Жгут.

«На сегодняшний день в шести муниципальных предприятиях привито 223 сотрудника, в 124 учреждениях социальной сферы - 463 сотрудника. Наиболее активно у нас проходит вакцинация в Псковских теплосетях - 24%, но там наибольшее число работающих», - уточнила замглавы администрации города.

По данным мониторинга, также в Пскове от коронавируса привито 60% военнослужащих.

В связи с наступлением летнего сезона прорабатывается вопрос организации пунктов вакцинации на территории садоводческих товариществ.