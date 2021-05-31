Общество

Псковские лицеисты научились ходить электробезопасным «гусиным шагом»

Комплексное занятие с повторением правил электробезопасности провели энергетики, спасатели и пожарные для учеников гуманитарного лицея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Такие занятия по безопасности ежегодно проводятся в одной из псковских школ 1 июня, в День защиты детей. В этом году такой урок прошел в летнем школьном лагере при Псковском гуманитарном лицее. Организаторами мероприятия по традиции выступили Псковский филиала «Россети Северо-Запад», Псковское отделение ВДПО, Центр противопожарной пропаганды и общественных связей Псковской области и ГУ МЧС России по Псковской области.

Школьники из летнего лагеря прошли интерактивную игру по станциям, каждая остановка которой была посвящена отдельной теме в сфере пожарной и электробезопасности – правилам поведения при возгорании и эвакуации, навыкам оказания первой медпомощи, основным правилам электробезопасности. Так, на станции «Безопасное электричество» ребята показали знания об использовании бытовых электроприборов и правилах безопасного поведения вблизи электросетевых объектов.

Многие дети изучали эти правила на уроках и внеклассных занятиях в течение учебного года, поэтому беседа в рамках Дня безопасности была организована в формате интерактивного тестирования. Разбирая конкретные жизненные ситуации, дети повторили правила поведения во время грозы, основы безопасного использования электробытовых приборов и порядок действий при обнаружении оборванного провода. Большой интерес у ребят традиционно вызвала практическая часть занятий, когда можно потренироваться в ходьбе специальным электробезопасным «гусиным шагом».

В качестве поощрительных призов участники комплексного Дня безопасности получили полезные подарки от энергетиков и пожарных: предупреждающие плакаты и книжные закладки по правилам поведения вблизи электросетевых объектов.

Интерактивные занятия по детской безопасности организуются по комплексной программе профилактики электротравматизма, реализуемой в филиалах «Россети Северо-Запад», а также в рамках совместного проекта Псковского филиала энергокомпании, ГУ МЧС России по Псковской области, Центра противопожарной пропаганды и ВДПО.