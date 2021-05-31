Общество

Псковские осужденные записали аудиосказки для своих детей

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Псковской области, подготовили для своих детей подарки ко Дню защиты детей - прочитали и записали в формате аудиофайла их любимые литературные произведения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Принять участие в акции могли все желающие осужденные. Для этого им необходимо было подобрать книги, которые нравятся их детям, а затем сделать аудиозапись текста. Наибольшей популярностью для озвучки пользовались русские народные сказки о добре и справедливости, стихи, а также произведения классиков детской литературы.

«Благодаря данной акции осужденные налаживают и поддерживают общение со своими детьми, что положительно влияет на их последующую ресоциализацию. В свою очередь юные адресаты могут услышать голос родного человека и ощутить его присутствие в жизни», - отметил начальник отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.

Все аудиозаписи детских литературных произведений, прочитанные осужденными, в ближайшее время сотрудники УФСИН передадут их семьям.

Мероприятие прошло в рамках акции «Аудиокниги для детей осужденных», инициированной Центром общественных связей ФСИН России, и направлено на поддержание социально-полезных связей и сохранение семейных ценностей и традиций.