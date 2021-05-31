Общество

Лучших исполнителей военной песни определили в Пскове

Лучших чтецов и исполнителей военной песни среди школьников определили в Псковском филиале Академии ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе академии.

Состязание певцов и чтецов проходило в рамках VI городского конкурса чтецов и исполнителей военной песни среди учащихся 6-11 классов школ Пскова и было посвящено 76-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Всего на конкурс поступило более 50 работ из 16 образовательных организаций Пскова.

По итогам конкурса в номинации «Военная песня» первое место «За сольное исполнение» присуждено Екатерине Шибиной (лицей №4 «Многопрофильный»), второе место занял Никита Краснов (школа №2), приз за третье место взяла София Павлова (Погранично-таможенно-правовой лицей).

Специальным дипломом «За оригинальное коллективное творчество» жюри отметило лицей экономики и основ предпринимательства №10. Награду «За коллективное исполнение» получил сводный хор гуманитарного лицея.

В номинации «Художественное слово» гран-при присуждено Ольге Ивановой (Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С. В. Самойлова). Первое место досталось Филиппу Быченкову (школа №2), второе – Анастасии Фроловой (школа №2), третье место занял Андрей Чегурян (Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С. В. Самойлова).

Специальными дипломами жюри «За оригинальный подход к раскрытию темы патриотизма» отмечен Иван Соловьев (Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С. В. Самойлова), «За художественность созданного образа» – Полина Зарвигорова (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия), «За оригинальное представление и творческий подход» – творческий коллектив гуманитарного лицея.

Кроме того, специальный диплом жюри «За создание авторского поэтического образа» заслужила Анастасия Секушина (Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С. В. Самойлова).

Победители и призеры конкурса получат памятные призы, дипломы и благодарственные письма.

«Городской конкурс чтецов и исполнителей военной песни в Псковском филиале академии проходит уже в шестой раз. Впервые он состоялся в 2015 году. Мероприятие так понравилось всем его участникам, что они высказали пожелание, чтобы конкурс стал ежегодным. В 2021 году конкурс состоялся в дистанционном формате», - добавили в пресс-службе.