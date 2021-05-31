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Общество

Начался демонтаж нестационарных объектов на Четырех углах в Пскове

01.06.2021 18:03|ПсковКомментариев: 0

Администрация города Пскова приступила к процедуре ликвидации нестационарных объектов на Четырех углах на Рижском проспекте, 9. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие провела профильная комиссия, в состав которой входили представители контрольного управления, УГХ, комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова, управления по градостроительной деятельности администрации города Пскова, сотрудник полиции.

По вскрытию объектов помещения обследовали на наличие движимого имущества. Комиссия произвела опись обнаруженного имущества и его фотофиксацию.

Теперь расположенные на участке объекты демонтируют силами администрации города Пскова.

«Напомним, нестационарные объекты на данной территории были установлены незаконно, так как не были включены в схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную постановлением администрации города Пскова №1655 от 21.06.2012», - добавили в администрации.

Теги: #администрация Пскова #рынок #четыре угла
Источник: Псковская Лента Новостей
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