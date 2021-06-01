Общество

«Волшебники» из ЛДПР угостили псковских детей мороженым

Акция ЛДПР, в ходе которой партийцы раздавали детям мороженое, прошла в Пскове в День защиты детей, 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В партии рассказали, что для юных псковичей «голубой вертолет» высадился в центре города – в Детском парке, а представители Псковского регионального отделения ЛДПР стали теми волшебниками, которые осуществили мечту многих детей о бесплатном мороженом.

«Такую акцию мы провели впервые и очень надеемся, что она пришлась по душе и по вкусу юным псковичам. Надо было видеть, как загорались счастьем глаза детей, улыбки появлялись на лицах взрослых. К слову, идея о бесплатной раздаче мороженого в честь Международного дня защиты детей во всех российских городах принадлежит лидеру нашей партии Владимиру Жириновскому. Он планировал лично угостить этим лакомством московских детей», - рассказал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.