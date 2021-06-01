Общество

Средняя страховая пенсия в России составила около 17 тысяч рублей

Средний размер страховой пенсии увеличился до 16 789,5 рублей после индексации в начале года на 6,3%. Это на 912 рублей, или на 5,7%, больше, чем на начало 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Счетной палаты.

У неработающих пенсионеров средний размер выплат выше — 17 536 рублей, говорится в материалах. Они увеличились на 1032 рублей за год.

На начало 2021 года в России число пенсионеров, которые получают соцдоплату к пенсии, достигло 2,9 млн человек. За год число сократилось на 0,7%. Средний размер доплаты увеличился с 1980 рублей до 2184 рублей к началу апреля.

В Пенсионный фонд России поступило 804 млрд рублей из федерального бюджета (–8,5%). В структуре доходов фонда доля средств федерального бюджета снизилась с 43,5% до 38,5% в первом квартале. Бюджет ПФР исполнен с дефицитом в 5,2 млрд рублей.

По подсчетам РАНХиГС, из-за повышения пенсионного возраста численность экономически активного населения в России к 2028 году вырастет на 3,5 млн человек, или на 4,6%. В исследовании отмечается, что, хотя в целом по стране повышение пенсионного возраста не должно негативно сказаться на благосостоянии населения, в ряде регионов оно может увеличить показатели бедности среди граждан нового предпенсионного возраста.