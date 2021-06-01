Общество

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения пневмонии при COVID-19

Министерство здравоохранения зарегистрировало ингаляционное лекарство «Лейтрагин». Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавирусной инфекции, сообщается на сайте разработчика — Федерального медико-биологического агентства.

В августе прошлого года ФМБА получило сразу три патента в рамках разработки «Лейтрагина»: на лечение COVID-19, профилактику пневмонии и тяжелых осложнений, применение в сочетании с другим лекарством, пишет РИА Новости.

Создатели заявляли, что выявили новые свойства гексапептида. В итоге это первый и единственный в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который будут применять в практической медицине.