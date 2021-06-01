Общество

Не сходить с тропинок рекомендуют гостям музея-заповедника в Изборске

Территорию музея-заповедника в Изборске обработают от клещей. Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

С 31 мая по 4 июня обработают следующие объекты Государственного музея-заповедника «Изборск»: ансамбль Изборской крепости, Труворово городище, плато над Городищенским озером, тропу к Словенским ключам, в том числе территорию Словенских ключей, Нескучный садик у музейного кафе «Блинная», музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово.



В этот период посетителям рекомендуют при прогулке по территории музея-заповедника не сходить с тропинок, не сидеть на траве, не трогать травянистый слой руками.