Общество

Псковские следователи продолжают устанавливать пострадавших от военных преступлений

Следственное управление СК РФ по Псковской области по поручению центрального аппарата продолжает историко-архивные исследования и поисковую работу по обнаружению, эксгумации и идентификации останков советских военнопленных и гражданского населения, погибших от рук немецко-фашистских карателей во время Великой Отечественной войны, в границах Псковской области. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет России просит всех, кто обладает сведениями об обстоятельствах уничтожения мирного населения и военнопленных в Псковской области, сообщить известные им сведения в следственное управление СК России по Псковской области по телефонам: 8(911)358-97-24 и 8(921)506-69-69 или по электронно-телекоммуникационным каналам связи.