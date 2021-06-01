Александр Братчиков: Администрация Пскова знает и учтет свои недоработки

Администрация Пскова знает свои недоработки и учтет их в дальнейшей работе, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Александр Братчиков, комментируя свой отчет о деятельности за 2020 год.
«У нас очень много планов в части того, что нужно сделать администрации города. Все, что происходит, прежде всего, направлено на благо наших жителей. Важно закончить то, что мы начали», - отметил гость студии, имея в виду, в частности, завершение реконструкции улицы Леона Поземского.
«Мы стараемся работать на благо наших жителей, это основная наша задача, которую я ставлю перед собой и перед администрацией. В первую очередь, бюджет города социально ориентированный, и все взятые нами обязательства выполнены. Важно то, что реализация нацпроектов в Пскове составила 98,5% - все, что нам было поручено и на что были выделены федеральные средства, выполнено. Пусть не на сто процентов, но не бывает так, чтобы все было идеально. Мы свои недоработки знаем и учтем», - резюмировал Александр Братчиков.