Общество

Александр Братчиков: Администрация Пскова знает и учтет свои недоработки

Администрация Пскова знает свои недоработки и учтет их в дальнейшей работе, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Александр Братчиков, комментируя свой отчет о деятельности за 2020 год.

«У нас очень много планов в части того, что нужно сделать администрации города. Все, что происходит, прежде всего, направлено на благо наших жителей. Важно закончить то, что мы начали», - отметил гость студии, имея в виду, в частности, завершение реконструкции улицы Леона Поземского.