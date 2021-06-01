Общество

Пскович попросил власти улучшить условия торговли дачной продукцией на «Ниве»

Пскович попросил власти города улучшить условия торговли дачной продукцией на территории ярмарки «Рынок "Нива"». Свою просьбу он адресовал главе городской администрации Александру Братчикову в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове

Горожанин напомнил, что раньше на территории «Нивы» стоял ангар со столами, где частники могли продавать продукцию со своих приусадебных участков. К настоящему времени ангар снесли, и продавцам приходится торговать без крыши над головой. «И вот они стоят под солнцем или под дождем, скамейку с собой носят. Это просто безобразие. Если это какой-то закон, то его надо менять», - высказал мнение радиослушатель.

Александр Братчиков пояснил, что «Нива» является частным объектом, «а вмешательство администрации здесь осуществляется только в части администрирования в рамках правовых документов, принятых на уровне государства и региона». Тем не менее глава администрации пообещал поручить своему заместителю Павлу Волкову разобраться с вопросом по условиям торговли на «Ниве»: выехать на место, пообщаться с руководителем рынка. «А по итогам постараемся вернуть все в то русло, как было. Но это должно быть законно и согласовано с владельцем рынка», - заметил гость студии.

Александр Братчиков также напомнил, что «Нива» теперь является не рынком, а ярмарочным пространством. Поэтому требования к организации торговли здесь несколько изменены. На территории города есть муниципальные рынки на «Маяке» и улице Текстильной, где предоставляются бесплатные торговые места для желающих. Кроме того, на центральном рынке раз в неделю проходит рынок выходного дня, где тоже можно торговать бесплатно.