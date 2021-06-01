Общество

Росгвардейцы организовали чаепитие для печорских сирот

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы вместе с детьми посадили цветы и организовали чаепитие.

«Дети – самое дорогое, что есть в нашей жизни, и мы стремимся сделать все возможное, чтобы они были здоровыми и счастливыми», – отметили офицеры регионального управления Росгвардии.

В завершение мероприятия директор центра помощи детям Вера Печникова выразила огромную благодарность гостям за оказанную помощь и надежду на дальнейшее сотрудничество, передает пресс-служба управления Росгвардии.