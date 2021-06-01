В ПФР ввели новую форму предоставления сведений о застрахованных

Новую форму предоставления сведений о застрахованных лицах (СЗВ-М) ввели с 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.
Сведения о застрахованных лицах за отчетный период — май — должны быть представлены страхователями по новой форме. Ранее действовавший порядок представления, а также формат формы СЗВ-М не изменились. Форма СЗВ-М по сути не изменена, внесены только технические правки, в том числе детализированы правила заполнения отдельных реквизитов:
Ранее действовавший порядок заполнения формы указанных сведений, сроки предоставления (не позднее 15 числа ежемесячно), а также сам формат формы СЗВ-М не изменились.
Добавим, что отчет по форме СЗВ-М был введен для подтверждения факта трудовой деятельности человека, в том числе, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. По результатам полученных сведений, специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии.