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Общество

Летом псковских трудных подростков могут привлечь к труду

02.06.2021 21:00|ПсковКомментариев: 0

Возможность привлечения трудных подростков старше 16 лет, состоящих на профилактическом учете, к трудовой деятельности в период летних каникул проанализировали на расширенном заседании региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Совещание прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Мероприятие началось с поздравлений, адресованных представителям УМВД России по Псковской области, в связи с 86-ой годовщиной образования подразделений по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел Российской Федерации, а также вручения сотрудникам благодарственных писем администрации области.

Далее участники совместно с председателями и ответственными секретарями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов области подвели итоги работы за пять месяцев текущего года. Основное внимание в ходе заседания было уделено анализу эффективности принимаемых мер, направленных на обеспечение безопасности детей и снижение уровня подростковой преступности на территории региона.

В ходе заседания, в частности, рассмотрели итоги проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году. Также обсуждались вопросы соблюдения законодательства о мерах социальной поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отдельное внимание было уделено вопросу профилактики психологических патологий подростков.

С докладами о состоянии подростковой преступности выступили представители профильного отдела УМВД России по Псковской области.

По итогам заседания Вера Емельянова поблагодарила всех членов комиссии за работу, обозначив основной целью мероприятий текущего сезона продолжение снижения любых факторов риска для молодежи. «Важно следить за актуальностью и эффективностью принимаемых мер, работать над расширением возможностей для индивидуальной работы с подростками», — подчеркнула вице-губернатор, отметив, что одним из ключевых шагов к созданию безопасной среды для детей является продолжение тесного и грамотного межведомственного взаимодействия.

Теги: #Псковская область #лето #подростки
Источник: Псковская Лента Новостей
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