Общество

Псковские полицейские провели для детей конкурс рисунков на асфальте

В Международный день защиты детей сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в рамках операции «Защита» провели профилактические беседы с детьми и их родителями на тему совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также конкурс среди детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие поддержали представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области.

В праздничный день в городском парке полицейские организовали для детей конкурс рисунков на асфальте. Разноцветными мелками ребята рисовали светофоры, пешеходные переходы и все то, что, по их мнению, относится к правилам дорожного движения. Всех художников отметили призами.

Во время мероприятия госавтоинспекторы в игровой форме напомнили юным участникам дорожного движения об опасных дорожных ситуациях и правильной модели поведения на улице. Особое внимание уделили ребятам с самокатами и велосипедами - полицейские рассказали о необходимости использования защиты во время езды на мини-транспорте и об использовании светоотражающих элементов. Самых маленьких посетителей игровой площадки парка порадовали мыльными пузырями и памятными сувенирами.

Больше внимание в ходе операции сотрудники ПДН и член Общественного Совета Игорь Романов уделили профилактическим беседам с родителями, раздали памятки и буклеты о здоровом образе жизни.