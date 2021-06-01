Общество

Правительство скорректировало указ о выплатах семьям первоклассников

Правительство изменило проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста, теперь он распространяется на тех, кто пойдет в первый класс в шесть лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента России Владимира Путина.

«В этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года», — сказал президент, комментируя доклад вице-премьера Татьяны Голиковой.

Она в свою очередь указала, что эту позицию уже скорректировали. «Понятно. Хорошо. То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку, в том числе, семьи, дети которых (а нормативная база это позволяет) по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — заключил Путин.

Установить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей семьям, где растут дети школьного возраста и будущие первоклассники, Путин предложил в своем послании Федеральному Собранию.

Он отметил, что деньги должны поступить к середине августа, чтобы родители успели собрать детей в школу.