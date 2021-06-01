Общество

Около 200 млн рублей рассчитывает получить Псков на рекультивацию городского полигона

Около 200 млн рублей рассчитывает получить Псков из федерального бюджета на рекультивацию городского полигона. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

«Свалка теперь фактически находится на территории города, потихоньку перебирается от окраин у центру с учетом растущей застройки. Мы ведем большую работу по рекультивации полигона, проект на выходе. Состоялись публичные слушания, заканчивается проектирование с точки зрения согласования с природоохранными ведомствами, получаем заключение и на 2022 год у нас запланировано получение почти 200 млн рублей на рекультивацию свалки», - рассказал Александр Братчиков.

На месте городского полигона после его рекультивации планируется обустроить большую общественную территорию.