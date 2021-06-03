Общество

Александр Братчиков об отчете за 2020 год, политических планах и троллинге

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 2 июня. Гость студии - глава администрации города Пскова, первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия», победитель предварительного голосования партии по выборам в Псковское областное Собрание Александр Братчиков.

На минувшей сессии Псковской городской Думы 28 мая он отчитался перед депутатами о своей деятельности и работе городской администрации за 2020 год. Ведущий Максим Костиков поговорил с ним о его отчете - возможно, последнем на посту сити-менеджера в свете того, что Александр Братчиков планирует баллотироваться в региональный парламент по избирательному округу №3. Также гость студии поделился своими планами на будущее, прокомментировал актуальные проблемы Пскова и задачи на ближайший период.

Максим Костиков: Александр Николаевич, в конце прошлой недели вы отчитались перед депутатами Псковской городской Думы о работе администрации города. Учитывая вашу победу на праймериз ЕР, это, возможно, ваш последний отчет на посту сити-менеджера. Оглядываясь назад, что бы вы назвали главными своими достижениями на посту руководителя города?

Александр Братчиков: Вы так спрашиваете, будто я уже ушел. А это неправильно. У нас очень много планов, даже не про выборы, а про то, что нужно сделать администрации. Объем бюджета предполагает, что все это надо реализовать. Все, что происходит, прежде всего, направлено на благо наших жителей. Важно закончить то, что мы начали — реконструкцию улицы Леона Поземского. Большой и важный объект.

Мы стараемся работать на благо наших жителей, это основная наша задача, которую я ставлю перед собой и перед администрацией. В первую очередь, бюджет социально ориентированный. И все взятые нами обязательства выполнены. Важно то, что реализация нацпроектов в Пскове составила 98.5% - все, что нам было поручено и на что были выделены федеральные средства, выполнено. Пусть не на сто процентов, но не бывает так, чтобы все было идеально. Мы свои недоработки знаем и учтем.

Максим Костиков: Что не удалось, какие задачи стоят перед вашим потенциальным преемником?

Александр Братчиков: Хороший вопрос. Первое — это реконструкция Леона Поземского и гарантийный ремонт улично-дорожной сети. Я уделяю гарантийному ремонту огромное внимание. Раньше не было принято им заниматься, и теперь по поручению губернатора мы третий год занимаемся выездами на объекты и заставляем подрядчиков выполнять ремонт по гарантии. Сейчас тоже очень непросто. Я собираю подрядчиков, ставлю им на вид, считаю, горожане должны знать своих «героев» — кто выполняет гарантийный ремонт хорошо, а кто - плохо. Если где-то что-то не сделано, я готов на каждой ямке написать название подрядной организации, которая это не сделала. Мы ж практиковали «Стену плача», когда в рамках субботника определяли неубранные территории, ставили их на вид собственникам, которые должны были их убрать.

Вопрос радиослушателя: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что с рынком «Нива». Раньше дачники могли на специальной территории, в ангаре, торговать урожаем, а теперь все убрали, и вот они стоят без крыши на солнце, в дождь и снег. И скамейку с собой носи... Это просто безобразие. Если это закон, то его надо отменять.

Александр Братчиков: Рынок «Нива» является частным, и вмешательство администрации здесь только в части администрирования в рамках правовых документов, принятых на уровне государства и региона. Там немного разные статусы: есть рынок, а есть ярмарка. Так вот «Нива» - больше не рынок, а ярмарочное пространство. Это определяется тем, какие должны быть места для предоставления своей продукции. У нас есть муниципальные рынки — на «Маяке» и Текстильной, где предоставляем бесплатные места для желающих. Также есть рынок выходного дня на центральном рынке. Есть договоренность о бесплатном предоставлении мест. По поводу «Нивы» я поручу заместителю Павлу Волкову разобраться с этим вопросом, выехать на место, пообщаться с руководителем рынка, и по итогам, учитывая пожелание радиослушателя, постараемся вернуть в прежнее русло, как было. Но это должно быть законно и согласовано с владельцем рынка.

Максим Костиков: На прошлой неделе прозвучал отчет губернатора о работе областной администрации. В региональном парламенте все прошло очень спокойно - после нескольких заданных вопросов отчет утвердили. В гордуме на вашем отчете мы увидели яркие выступления от оппозиции и даже попытки троллинга со стороны замглавы города господина Баева. Как вы относитесь к попыткам оппозиции критиковать администрацию, как воспринимаете критические замечания и было ли в выступлениях оппозиции что-то содержательное? Или такое оживление оппозиции связано с предстоящими выборами?

Александр Братчиков: Максим, вот вы мне задали вопрос и сами на него ответили. Я позитивно отношусь к критике, если она объективна. Считаю, что обратная связь необходима, а критика - это и есть та обратная связь, к которой надо прислушиваться. В конце отчета я поблагодарил всех, кто его поддержал и внес разумные предложения, с которыми мы будем дальше работать. Чем ближе человек к народу, тем больше вопросов будет.

Максим Костиков: Чем ближе к выборам.

Александр Братчиков: Нет, к народу. К выборам — это будет следующий вопрос. Мы — муниципальная власть и неизбежно общаемся с народом, и вопросов к нам больше, чем к региональной власти, которая принимает стратегические решения, а мы их исполняем. Что касается троллинга, это как раз и есть предвыборная история. Если сказать нечего, надо потроллить. На это очень хорошо ответили другие коллеги-депутаты и четко дали понять господину Баеву, что можно, а что нельзя. Если это здравая критика, ее можно воспринимать, а пытаться троллить... Во-первых, это было смешно, во-вторых, необоснованно, а, в-третьих, любые переходы на непонятные форматы и личности, о чем сказал коллега Дмитрий Барабанов, - это неправильно.

Максим Костиков: Ожидаете выдвижения Баева в своем округе?

Александр Братчиков: Я за любую честную конкуренцию. Если КПРФ сочтет нужным его выдвинуть, мы готовы встретиться с ним в честной борьбе на выборах в Псковское областное Собрание. Я только за.

Максим Костиков: Отлично. Давайте вернемся к отчету. В своем отчете, обозначая приоритетные задачи на 2021 год, вы очень много внимания уделили ремонту дорог и мостов в городе. От жителей поступает много жалоб, что одновременно перекопали кучу участков в разных местах города, при этом работа на них не кипит. Чем это объясняют подрядчики? Как вообще справляются? Знаем, что не так давно вы собирали совещание с подрядчиками и держите этот вопрос на контроле.

Александр Братчиков: Согласен с жителями, что много чего перекрыто. Много вопросов к подрядчику. Опять же, объем средств, выделяемых из федерального и областного бюджетов, так огромен, что подрядчики, работающие в полную силу, не справляются. Есть систематическое нарушение сроков, с которым мы боремся. Но подрядчиков выбираем не мы, а 44-й федеральный закон. Это правильно, но это не всегда приводит к желаемому результату. Приходится по итогам работы некоторых подрядчиков вносить в реестр недобросовестных поставщиков услуг.

Что касается перекрытия города, мы стараемся, чтобы движение в городе не останавливалось, но попрошу у всех прощения и терпения. Мы стремимся к тому, чтобы город был лучше. Все мы с удовольствием ездим по Рижскому проспекту и Юбилейной, хотя их ремонт тоже вызывал неудобства, к концу осени, даже к концу лета будем с таким же удовольствием ездить по Октябрьскому проспекту, Октябрьской площади и площади Ленина.

Вопрос радиослушателя: Валерий. Александр Николаевич, вы затронули тему комфорта. Возьмем в качестве примера частный сектор: улицы Софьи Перовской и Парковую. В 2019 году произведен ремонт эих дорог, ямы засыпали щебенкой, которая превратилась в известковую пыль. И теперь жители этих домов дышат этой нечистью. Кто понесет ответственность за выброшенные деньги и за подорванное здоровье жителей, дышащих этой пылью?

Александр Братчиков: Тут сложно прокомментировать. Одновременно все дороги с твердым асфальтобетонным покрытием мы сделать не сможем. Было много обращений от местных жителей сделать эту дорогу, и то, что мы ее засыпали щебенкой — это не от хорошей жизни. Хоть мы и говорим о большом количестве выделенных средств, одновременно все сразу сделать невозможно.

Понимаю, что любого горожанина интересует своя улица и свой двор. Я их прекрасно понимаю и четко осознаю, что своя рубашка ближе к телу. Но было обращение граждан и сделали ровно то, что смогли — или засыпаем щебенкой, что приводит к образованию пыли, или засыпка ФАМом. Это крошка, которая остается после фрезерования асфальта. Но это тоже нехорошо, потому что образуется много ямок. Какую ответственность тут можно понести, если это выполнялось в рамках обслуживания и больших средств на это не выделялось? Необходимость строительства в городе, чтобы все дороги были с твердым асфальтовым покрытием, считаю приоритетной. Мы делаем проект улицы Полковой и Нововойсковой в Шабанах, намерены просить федеральные деньги. Там нет ливневки и стоят такие лужи, что без сапог не пройти, а там проживает много жителей. Делаем проектные работы и будем просить федеральных денег. Следующим этапом вернемся к улице Софьи Перовской. Моя задача — все дороги на территории города должны быть заасфальтированы.

Вопрос радиослушателя: Меня зовут Игорь. У нас в городе поменяли газоны и они зацвели борщевиком. Как так получилось?

Максим Костиков: Понятно, что эта проблема не решается силами городской и даже областной администрации. Он уже и на набережных, и на газонах, и в центре города.

Александр Братчиков: Проблема в чем? Когда засыпают грунт, есть ли в нем борщевик, определить сложно. Это ответственность подрядчика. У нас с ними ведется претензионная работа — заставляем его выжигать борщевик. Также есть областные средства на борьбу с борщевиком — порядка 5 млн рублей на обработку борщевика в Пскове: Крестовское шоссе — там огромный борщевик растет. В парке Строителей тоже растет. Вы затронули серьезную и важную тему, мы обращаемся и в областную администрацию, чтобы финансирование на борьбу с борщевиком увеличили. Это та зараза, которую надо победить. На территории Пскова она не имеет права существовать.

Максим Костиков: Недавно известный блогер, урбанист Аркадий Гершман выпустил на своем ютуб-канале видео про Псков. Он похвалил Псков, сказал, что это фактически Европа, прекрасный город, хорошо убирается, озеленение отметил, комфортность, тишину. Однако он посоветовал Пскову нанять архитекторов, знающих толк в транспортной инфраструктуре, и критически отозвался о строительстве так называемых кругов на Октябрьской площади и в других местах, которые создают проблемы с автодвижением. На его взгляд, неверно организовано движение транспорта в Пскове. Согласны с этим комментарием?

Александр Братчиков: Он сказал про Псков так много хорошего, что не соглашаться, наверное, будет неправильно. А если серьезно, есть хороший пример — пересечение улиц Леона Поземского и Труда. Раньше были огромные пробки с обеих сторон. Сейчас же путем кругового движения пробок практически не стало. Понятно, многие скажут, что улица Леона Поземского частично закрыта, но даже когда она была открыта, как таковых пробок уже не было. На Инженерной - соглашусь, что круг там получился не совсем правильным. Он маленький, было бы неплохо увеличить его диаметр, но мы были ограничены сетями. Но при том, что круг там небольшой, пробок там тоже нет. Круговое движение — практика не наша. В той же Прибалтике круговое движение на всех перекрестках. Наверняка там все просчитали, прежде чем данные работы проводить.

Вопрос радиослушателя: Здравствуйте. Григорий Шустов. Александр Николаевич, беда нашего общества — безответственность. Приветствую вашу работу по персональному привлечению к ответственности подрядчиков. Приведу пример, как с этим боролись в советские времена. У нас на заводе высадили красивую клумбу и стали с нее цветы воровать. Воров поймали и их фотографи крупным планом вывесили на проходной завода. После этого воровство прекратилось. Это очень действенная мера, и в случае с работой подрядчиков нужно что-то подобное. Сделали они ремонт Гражданской на участке между Яна Фабрициуса и Советской, а благоустройство? Все брошено. Рядом с тротуарами остались кучи щебня, перерытая земля. Ну это же безответственность. У себя в квартире эти люди ведь не оставляют грязь в углах.

Максим Костиков: Замечаем, что многие участки свежего прошлогоднего асфальта (на Поземского, Инженерной) сняты и положены заново. Причина в некачественных материалах или халатности подрядчиков?

Александр Братчиков: Больше халатность подрядчиков. Мы максимально привлекаем силовые структуры, чтобы они проверяли и контролировали. Горожане должны знать своих «героев», которые так недобросовестно поступают. Да, город становится краше, но не все бывает сразу и не все бывает однозначно. Есть хорошее понятие «культура производства работ». Оно в данном случае здесь мало затронуто, но раньше я этому уделял большое внимание. Невозможно сделать хороший асфальт, еси кругом грязь. Невозможно сделать на токарном станке хорошую деталь, если станок болтается. Мы беседуем с подрядчиками именно о культуре производства работ. Если должен сделать хорошо, то хорошо должно быть на каждом этапе: подготовка, асфальтирование, уборка территории, засев травы. На всех этапах работы должны выполняться качественно и в соответствии с технологией.

По поводу Гражданской — отдельная история с подрядчиком. Доделают, уберут. Прада, часть территории там принадлежит не муниципалитету, а коммерческим организациям, но мы их заставим привести в порядок.

Максим Костиков: Александр Николаевич, как вам кажется, есть реальный шанс в ближайшем будущем начать ремонт Ольгинского моста? Звучали отзывы, что он в критическом состоянии. Когда это произойдет?

Александр Братчиков: Ольгинский мост - это боль с момента его строительства. Он изначально был построен по не очень правильному проекту, его пришлось усиливать дополнительными опорами, чтобы он был безопасным. Что касается ремонта, на данном этапе мы делаем проект реконструкции Ольгинского моста. Было несколько вариантов, сейчас остался один - согласованный с комитетом по охране памятников и общественниками города Пскова. Проект мы закончим в этом году. По большому счету, мост фактически будет полностью демонтирован и построен заново. Он будет находиться в этой же локации, визуально будет таким же. Мы рассматривали вариант арочного моста, как было до войны, но общественники были против, так как он будет закрывать Кремль, и будет являться второй точкой, которая будет по видовому восприятию соперничать с Кремлем. Там появятся достаточно широкие велосипедные дорожки с обеих сторон, будут и широкие пешеходные дорожки.

Возвращаясь к велодорожкам, мы сейчас работаем над тем, чтобы по всему Пскову построить сеть велодорожек, чтобы из любой части Пскова можно было доехать в другую на велосипеде, чтобы это было безопасно. Очень важно, чтобы дорожка не упиралась в никуда. Сейчас у нас есть часть таких дорожек – это недопустимо. Мы как раз над этим работаем.

Максим Костиков: А на Октябрьском проспекте, который сейчас ремонтируются, будут велодорожки?

Александр Братчиков: Проектом они не запланированы. Велодорожки будут предусмотрены по зеленой зоне, а где возможно – по тротуарам. Когда мы реализуем этот проект, я думаю, количество автомобилей, особенно в летнее время, сократится примерно на 30%.

Максим Костиков: Я читал в соцсетях, что Братчиков — противник развития велодорожек. Такое существует мнение.

Александр Братчиков: Я купил второй велосипед.

Максим Костиков: То есть вы за.

Александр Братчиков: Я очень даже за. И даже часто хожу с работы домой пешком — мне просто нравится. Во многих школах мы сделали велопарковки. Мы не сильно это культивируем, потому что, если их делать много, надо обеспечить возможность, чтобы дети могли безопасно добираться до школы. Это же история не только про велосипеды, но и про электросамокаты. Это очень быстро, комфортно, можно ездить даже в костюме.

Максим Костиков: На майских праздниках я был в Казани и поразился, насколько там создана инфраструктура для велосипедов и электросамокатов. Там весь город на них передвигается. Даже в какой-то момент показалось, что я в Копенгагене или Амстердаме. Но это Казань. В центре города там сделаны базы для электросамокатов. Сам попробовал — страшновато было, но ничего, освоил.

Александр Братчиков: Губернатор, кстати, поддерживает инициативу велодорожек. В первую очередь, мы сделаем проект, определим все решения, стоимость, и будем обращаться в дорожный фонд Псковской области, или в федеральный дорожный фонд, чтобы деньги были выделены. Мы обязательно этот проект реализуем.

Вопрос радиослушателя: Здравствуйте. Меня зовут Сергей Иванов. Вы витиевато ушли от вопроса по круговому движению на Инженерной, сказали, что там были ограничения с инженерными коммуникациями... Я не против кругового движения, но вы ж понимаете, что этого круга катастрофически мало. При заезде на круг одновременно двух автомобилей возникает возможность аварийной ситуации.

Александр Братчиков: Вы абсолютно правы. Узко получилось, я это признаю. Скоро придется это исправлять, потому что Запсковье дальнее растет, улица Инженерная. Единственный плюс в том, что с Инженерной на Индустриальную можно повернуть, минуя круг. Опять же, даже в час пик на данном перекрестке фактически нет пробок. Помимо этого, там сделаны пешеходные переходы.

Максим Костиков: Александр Николаевич, хотелось бы перейти к теме образования. Сколько школ нужно построить в Пскове, на ваш взгляд, чтобы полностью решить проблему со вторыми сменами?

Александр Братчиков: На данный момент у нас порядка 6200 детей ходят во вторую смену. Если брать в расчет школу на 825 мест, то таких школ нам нужно пять, а лучше шесть. Так как детское население Пскова растет, их, возможно, понадобится больше.

Максим Костиков: В своем отчете вы сказали о строительстве детского сада на улице Коммунальной, в «яме». Площадка выбрана с учетом реальной необходимости? Нужен нам там этот сад или место выбиралось с учетом имеющегося земельного участка?

Александр Братчиков: Сад нам нужен почти в каждом районе, особенно нужны места для детей ясельного возраста. Родители хотят работать, а с маленькими детками это не всегда удается. Имеющееся число детских садов полностью удовлетворяет спрос в Пскове. За этот период мы построили довольно много садов, но, думаю, еще парочку, на 270 мест, можно было бы построить.

Вопрос радиослушателя: Здравствуйте, Александр Николаевич. На мой взгляд, вы один из лучших руководителей города, вы много чего сделали. Но хотелось бы спросить. А вы для чего в Псковское областное Собрание идете? Думаете, что еще больше сделаете или вас партия туда толкает?

Максим Костиков: Прекрасный вопрос, отняли его у меня. Хотел приберечь его на конец эфира, но меня определили. Напомню, что Александр Братчиков несколько лет был депутатом областного Собрания, возглавлял комитет по АПК в этом году, спустя несколько лет работы на посту сити-менеджера решил вернуться в региональный парламент. Принял участие в предварительном голосовании «Единой России» и победил.

Александр Братчиков: Прежде всего, хочу поблагодарить радиослушателя за оценку моей работы и работу команды всей администрации. Да, я был в Псковском областном Собрании, но я никогда не работал на постоянной основе, даже будучи председателем комитета. Я был, в первую очередь, предпринимателем, а потом уже занимался законодательной деятельностью. Сейчас, работая в администрации как муниципальный служащий, я по-другому начал смотреть на бюджет, и теперь мне значительно проще будет работать в областном Собрании. На примере Пскова я понимаю, как работают муниципалитеты, как расходуются и контролируются бюджетные средства, и хотел бы многие вещи поменять с учетом опыта работы в исполнительной власти. А поменять их можно только на законодательном уровне. Псковское областное Собрание имеет право законодательной инициативы с выходом на федеральный уровень, и сейчас, приобретя опыт работы на муниципальном уровне, я смогу решать задачи более эффективно и выходить с инициативой на федеральный уровень, если избиратели предоставят мне такую возможность.

Вопрос радиослушателя: Анна Владимировна. Я жительница Завеличья, и мы очень страдали от мусорного полигона. Его убрали, но ночью воздух ужасный. Сплошная химия. Еще у нас совершенно нет зеленой зоны. Я живу на Рокоссовского, 20 и мы можем похвастаться. Одна женщина-пенсионерка сделала у дома клумбу. Ждем изгороди вокруг нее. Нам обещали, хочу напомнить вам.

Александр Братчиков: Есть городские депутаты, которым мы помогаем готовить заявки на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Так что, это вопрос больше к депутату по вашему округу, мы поможем ему реализовать проект.

Максим Костиков: Вообще многие говорят о нехватке зеленых зон на Завеличье, что нет там парков и скверов.

Александр Братчиков: Ну почему же нет? У 24-й школы сделали большой парк, на Западной. Опять же, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Нет, мы максимально помогаем делать парки. А что касается Рокоссовского, там Генпланом парковой зоны не предусмотрено. Это «косяк» 90-х, и там даже в теории большой парковой зоны не сделать. Только локальные. Важно, чтобы жители проявляли инициативу по вопросам формирования комфортной городской среды, а мы будем им помогать.

Что касается городского полигона — очень хороший вопрос, даже удивлен, что его раньше не задали. Свалка теперь фактически находится на территории города, потихоньку даже перебирается от окраин чуть ли не в центр с учетом растущей застройки. Мы ведем большую работу по рекультивации полигона, проект на выходе. Мы прошли публичные слушания, заканчивается проектирование с точки зрения согласования с природоохранными ведомствами, получаем заключение и на 2022 год у нас запланировано получение почти 200 млн рублей из федерального бюджета на рекультивацию свалки. Там свалки не будет, а будет большая общественная территория.

Максим Костиков: До конца эфира остается совсем немного времени. Мой последний вопрос связан с грядущими выборами. Вы готовы к тому, что в Пскове вы станете главным объектом для критических стрел со стороны оппозиции? Будут вам припоминать и покупку мебели в детскую музыкальную школу. Идет критика в части обеспечения жильем детей-сирот... Понятно, что оппозиционные депутаты будут активно вас атаковать за все городские проблемы. Как вы, готовы к этому морально и что им будете отвечать?

Александр Братчиков: Морально я готов. Что касается оппозиции, очень легко всегда что-то говорить, никогда не голосуя за бюджет. Но у меня встречный вопрос: а оппозиция когда-нибудь хоть что-то сделала?

Максим Костиков: Но это не задача оппозиции - что-то делать. Задача оппозиции - критиковать.

Александр Братчиков: Задача оппозиции — что-то делать. А если они что-то делают, то они имеют право критиковать. На объективную критику граждан мы будем реагировать. Что касается стульев – право определить, насколько корректно сделаны закупки, с самого начала было предоставлено следственным органам. Я очень расстроен, что принято такое решение суда, не потому, что оно касается стульев, а потому, что отменена вся закупка. Исходя из решения суда, которое он принял с подачи УФАС, может получиться так, что дети останутся не только без стульев, но и без большого количества мебели и интерьера. Закупка отменена целиком, и как с этим быть – большой вопрос.

А по всем острым вопросам я готов встречаться с оппозицией, выезжать к жителям и обсуждать. Мы все слышим и видим.