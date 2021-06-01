Общество

Организатор конкурса красоты в Великих Луках: Пробный шар брошен

После конкурсов красоты «Мисс/Миссис Великие Луки 2021» прошло более недели. Страсти улеглись, теперь можно спокойно подвести итоги и определить новые цели и задачи. Подробнее о конкурсе в интервью рассказал продюсер и ведущий мероприятия — Николай Королев.

— Как вы оцениваете итоги конкурсов красоты?

— Когда мы с партнерами из Великих Лук, креативной медиа-группой «Винил» во главе с Александром Ребровым запускали проект, было больше вопросов, чем ответов. И это связано с тем, что происходило до этого, ведь подобные мероприятия в общегородском формате несколько лет не проводились, а то, что было, больше дискредитировало идею подобных мероприятий. В итоге получился интересный и яркий проект.

— Есть ли спрос на подобные конкурсы в Великих Луках?

— Бесспорно есть! В силу причин, о которых говорил раньше, было некоторое опасение со стороны претенденток на участие, но наше партнерство с ведущими российскими конкурсами, да и опыт проведения конкурсов непосредственно в Пскове, позволили получить от будущих участниц аванс доверия. Кроме этого, с полной ответственностью могу констатировать, что все обещания мы исполнили перед финалистками в полном объеме!

— Какая команда модерировала проект, псковская?

— Нет, основная часть команды — это великолукские талантливые и очень креативные люди! Нам в этом смысле очень повезло! Весь репетиционный процесс, фотосессии, работа со стилистами и визажистами, все это было организовано специалистами из Великих Лук, которые крайне ответственно подошли ко всему. Работать и сотрудничать было комфортно и уверенно. Отдельно спасибо команде площадки, где проходил финал!

— Кажется, про Псков во время подготовки что-то тоже было в новостях?

— Немножко было, тут вы верно подметили. Одну из фотосессий в Великих Луках обслуживал псковский десант, который провел ее от А до Я, чтобы у финалисток на память был разный взгляд. Но важнее отметить насыщенную поездку в Псков, когда финалистки смогли за один день посетить картинг, фотопримерку, стройплощадку и аквапарк. Насыщенный и очень интересный день!

— Как удалось все воплотить в жизнь? Ведь на это нужны средства и поддержка.

— Проект получился таким красивым и ярким благодаря поддержке партнеров, меценатов и спонсоров, участие которых позволило реализовать многие идеи и задумки. За что им отдельное спасибо и благодарность! В плане финансирования мы полностью автономны и независимы, но всегда готовы новым контактам и сотрудничеству! Вот, например, только одно крупное великолукское предприятие откликнулось на нашу просьбу помочь подарками и призами, за что им большая благодарность! Я верю, тишина среди потенциальных партнеров, это не от нежелания, а больше от непонимания. Теперь пробный шар брошен, стало понятно, что представляет из себя проект.

— Как удалось собрать столько подарков участницам?

— За эту часть особенно переживал! Очень хотелось бы, чтобы все участницы получили свои номинации и подарки! В Великих Луках это получилось сделать! Ни одна участница не ушла незамеченной! А подарков действительно было достаточно, я рад, что труд участниц был так хорошо оценен в финале!

— Продолжение следует?

— Безусловно, через год мы снова вернемся к этому проекту, добавив что-то новое! Тем более, что уже начали поступать заявки на участие от жительниц Великих Лук. Это хороший знак взаимной любви к конкурсу!

— Короны розданы, титулы присвоены. Что дальше?

— Сейчас мы отправляем резюме победительниц на конкурсы Мисс и Миссис Россия для согласования. Если будет заинтересованность со стороны организаторов федеральных конкурсов, будем готовить необходимые материалы для них. А пока ждем снятия ограничительных мер, чтобы наши королевы смогли принять участие в мероприятиях и светских раутах.

— Как вы думаете, тяжело ли быть королевой?

— Ответ не может быть однозначным, но, скорее всего, да!

Беседовала Юлия Перминова.