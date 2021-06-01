Общество

Новый сортировочный центр Почты России могут построить за пределами Калининграда

Соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества оказания услуг почтовой связи в Калининградской области, подписали 2 июня в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Почта России».

Стороны рассматривают возможность строительства нового магистрального сортировочного центра Почты России за пределами Калининграда. Он будет построен взамен существующего, который находится в центре города. Цель проекта – улучшить транспортную доступность и повысить скорость и качество доставки почтовых отправлений.

Второе направление сотрудничества – обеспечение потребности населения Калининградской области в качественных и доступных почтово-логистических, социальных и финансовых услугах.

Антон Алиханов отметил заметные положительные перемены в работе калининградских почтовых отделений за последние годы, рост клиентоориентированности организации, а также шаги Почты России в развитии электронных сервисов, которые, по мнению губернатора, важны не только для граждан, но и бизнеса.

«Цифровые и логистические возможности Почты России неоценимы для бизнес-сообщества нашего эксклавного региона, который входит в топ-3 по вовлеченности жителей в малый бизнес. Для нас эти направления крайне интересны, готовы вместе с вами участвовать в их развитии», - заявил Антон Алиханов.

«В силу особенности расположения Калининградская область заведомо сложнее других российских регионов в части "логистического плеча", а потому мы уделяем ей особое внимание. Наши клиенты в области должны получать тот же уровень сервиса, что и в других регионах», – отметил Максим Акимов, генеральный директор АО «Почта России».

В период закрытия границ на фоне пандемии COVID-19 Почта России оставалась единственным транспортным каналом доставки отправлений в Калининградскую область.