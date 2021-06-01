Общество

В Госдуме предложили лишить пенсии одну категорию россиян

Репрессивная функция должна быть только у государства, заявил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов и предложил лишить коллекторов пенсии.

«Законодательно нужно запретить коллекторам занимать какую-либо должность после такой работы. Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии. Потому что это сволочь. Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином. Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации. Только государство, репрессивная функция должна быть только у государства», - высказался Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также он считает, что коллекторы должны просить прощения у общества. Помимо этого, их нужно приговаривать к 10 годам исправительных работ. «Я хочу внести в закон о коллекторах маленькое изменение: признать коллекторов животными, не подпадающими под статью 245 "Жестокое обращение с животными". Это социально опасные животные, что-то типа вшей. Я предлагаю всех коллекторов, которые не откажутся от своей деятельности в добровольном порядке, столыпинским вагоном вывезти на Украину. Нам не нужны такие сограждане, пускай там работают».

Сейчас Совет Федерации рассматривает поправки, увеличивающие штраф за незаконную деятельность коллекторов до 500 тысяч рублей, наказывать за такие правонарушения предлагают и кредитные организации.