Общество

Ушел из жизни герой сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Погребинский

Ушел из жизни российский актер и каскадер Андрей Погребинский. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на мать погибшего.

Фото: инстаграм-аккаунт Андрея Погребинского

Звезда кино и сериалов скончался на 46-м году жизни в среду, 2 июня. Причина смерти и дата прощания пока не называются.

Андрей Погребинский сыграл одну из главных ролей в детективе «Ментозавры» — капитана полиции Владимира Доценко. Всего в его фильмографии насчитываются 52 работы, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Мажор», «Морские дьяволы», а также «Ментозавры».