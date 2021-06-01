Общество

Концерт Noize MC в Пскове 3 июня не состоится

Концерт Noize MC, который должен был состояться в Пскове сегодня, 3 июня, не состоится. Об этом сообщается в группе события «ВКонтакте».

Речь идет о переносе концерта на более поздний срок «в связи с продлением коронавирусных ограничений указом губернатора области».



«Noize MC в свою очередь обязательно сыграет концерт в Пскове, когда это снова станет возможным. Сохраняйте спокойствие и терпение, мы точно увидимся. Все билеты действительны», - говорится в сообществе.

Новость о переносе концерта вызвала волну негодования фанатов Noize MC в соцсетях. Многие собирались приехать в Псков из других городов, поэтому расстроились из-за того, что им пришлось отпрашиваться с работы, а концерт сегодня не состоится. Некоторые интересуются, как сдать билеты на концерт и вернуть деньги. Ряд подписчиков сообщества негодует из-за того, что организаторы сообщили о переносе концерта не заранее, а за сутки, поэтому планы уже не переиграть.

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На минувшей неделе руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей, что организаторы запланированного на 3 июня концерта Noize MC не получали разрешение на проведение данного мероприятия. Роспотребнадзор уведомил об этом правоохранительные органы и администрацию Псковской области. По распоряжению губернатора Михаила Ведерникова была организована проверка в связи с организацией концерта.