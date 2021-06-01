Общество

Псковскими охотниками заинтересовалась прокуратура

Руководители охотхозяйств Псковской области получили 5 представлений об устранении нарушений в работе от природоохранного межрайонного прокурора и прокуроров Куньинского и Стругокрасненского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура выявила нарушения в оформлении разрешений на добычу охотничьих ресурсов и выполнении условий охотхозяйственных соглашений. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, после чего они устранили все недостатки в деятельности охотхозяйств.

Кроме того, на постоянной основе ведется работа по ограничению доступа к интернет-ресурсам с информацией об использовании запрещенных способов и орудий добычи во время охоты. По результатам мониторинга псковский природоохранный прокурор, а также прокуроры Бежаницкого и Плюсского районов направили в суды 5 исков. В настоящее время они находятся на рассмотрении.