Общество

В Великих Луках сожгли почти 18 кг запрещенных мандаринов

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора и Псковской таможни провели рейд по выявлению фактов неисполнения указа президента об отдельных экономических мерах, применяемых для обеспечения безопасности России.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий на складе временного хранения, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, в городе Великие Луки государственные инспекторы выявили партию мандаринов общим весом 17,8 килограмма, на маркировочных этикетках которых страной происхождения была указана Испания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в п ресс-служб е Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, д окументы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние и происхождение продукции, и иные товаросопроводительные документы отсутствовали.

Вся запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации продукция 1 июня была изъята из оборота и уничтожена механическим способом в Великих Луках.