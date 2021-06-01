В Великих Луках сожгли почти 18 кг запрещенных мандаринов

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора и Псковской таможни провели рейд по выявлению фактов неисполнения указа президента об отдельных экономических мерах, применяемых для обеспечения безопасности России.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий на складе временного хранения, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, в городе Великие Луки государственные инспекторы выявили партию мандаринов общим весом 17,8 килограмма, на маркировочных этикетках которых страной происхождения была указана Испания.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние и происхождение продукции, и иные товаросопроводительные документы отсутствовали.
Вся запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации продукция 1 июня была изъята из оборота и уничтожена механическим способом в Великих Луках.