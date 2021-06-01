Общество

«Что делать с гадами?»: островичи опасаются за свою безопасность

Появление ужей на улицах города обсуждают в соцсетях жители Острова. Пост по этому поводу размещен в группе «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте»

«Что будем делать с этими гадами? Когда наша администрация будет бороться с ними?» - говорится в сообщении. Его автор приложил фотографию неядовитой змеи. При этом некоторые комментаторы высказали сомнения на этот счет.

«Сегодня на мостах висячих видела ужа», - поделилась островичка в продолжение темы.

«Да ужики ладно, а вот борщевик растет по всем дорогам! Пока кто-нибудь не загремит в больничку с ожогами», - заметила другая горожанка.