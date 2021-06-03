Общество

Более 20 нарушений выявили в ходе проверки охранников в Псковской области

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Охранник» в псковском регионе выявили десятки нарушений. Мероприятие проводили в целях предотвращения и пресечения нарушений в области частной охранной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии проверили более ста охранников, в том числе девять человек, которые осуществляют охрану с оружием, а также девятнадцать групп быстрого реагирования. В итоге проверяющие выявили 21 административное правонарушение.

В ходе мероприятия росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства о частной охранной деятельности, напоминали о необходимости соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, недопущении фактов хищения оружия, а также применения физической силы, специальных средств при осуществлении частной охранной деятельности.