Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Ситуация с нотариальными услугами в Псковской области»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Ситуация с нотариальными услугами в Псковской области».

Насколько сегодня востребованы услуги нотариуса? Когда увеличится количество нотариусов в Пскове? Кто может стать нотариусом? Зачем нотариусу страхование деятельности и есть ли в Псковской области страховые случаи? С какими вопросами обращаются псковичи в нотариальную палату Псковской области?

На эти и другие вопросы ответит сегодня в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей президент Нотариальной палаты Псковской области Николаева Валентина Кирилловна.