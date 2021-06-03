Общество

Овечью шерсть вернули в Литву псковские ветеринары

Более 19 тонн овечьей шерсти не прошли ветеринарный контроль в МАПП Бурачки на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сырье животного было происхождения произведено предприятием Новой Зеландии и перевозилось из Литвы в адрес предприятия Ставропольского края, занимающегося обработкой шерсти.

На упаковках с товаром отсутствовала маркировка, подтверждающая информацию о наименовании продукции, предприятии-производителе, стране происхождения. Фактический номер транспортного средства, осуществлявшего перевозку товара, не соответствовал данным, указанным в ветеринарном сертификате страны-экспортера.

Ввоз шерсти на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза.