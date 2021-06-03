Общество

Названо число нотариусов в Псковской области

Число нотариусов в Псковской области немного сокращается, при этом нагрузка на представителей данной профессии растет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева.

Она напомнила, что Нотариальная палата Псковской области была создана в 1993 году. В большей степени орган создан для организации помощи нотариусам. В то же время Нотариальная палата их контролирует, проверяя раз в четыре года. Палата рассматривает обращения граждан, в том числе жалобы на действия или бездействие нотариуса, на отказ в совершении нотариальных действий, а также занимается разъяснением законодательства.

В состав Нотариальной палаты Псковской области в настоящее время входят 43 нотариуса (работают 40) и 26 их помощников. «Когда палата только создавалась, было достаточно иметь только исполнительного директора и бухгалтера, со временем появился секретарь и юрист-методист. С течением жизни штат Нотариальной палаты увеличился, и в нем появились системные администраторы и архивариус», - рассказала Валентина Николаева.

В последнее время численность нотариусов в псковском регионе немного уменьшилась - с 42 на конец 2020 года до 40 в первом квартале текущего. В настоящее время их число увеличилось до 43. В Пскове работают 9 нотариусов.