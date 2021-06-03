Общество

Количество наследственных дел в Псковской области увеличилось из-за коронавируса

Количество наследственных дел в Псковской области увеличилось из-за коронавируса. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева.

По ее словам, вопросы вступления в наследственные права находятся на первом месте среди дел, которыми занимаются члены Нотариальной палаты Псковской области. В 2020 году нотариусами выдано около 20 тысяч свидетельств о праве на наследство. При этом нотариусы стали затрачивать больше времени на нотариальные действия, чем раньше. Если раньше на это уходило в среднем по 15-20 минут, то сейчас - не меньше получаса. «Это связано с созданием единой информационной системы нотариата, куда вносятся все нотариальные действия», - уточнила Валентина Николаева.

Для граждан же процедура оформления наследственных прав существенно упростилась. В связи с тем, что нотариус имеет право запрашивать документы из других органов, например, из ЗАГСа, ФМС или Кадастровой палаты, заявителям достаточно просто подать заявление, получить от нотариуса небольшую консультацию и прийти через полгода за свидетельством о праве на наследство.