Общество

Валентина Николаева: Обоснованные жалобы на псковских нотариусов — это редкость

Обоснованные жалобы в отношении псковских нотариусов — это редкость, заявила на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева.

«У нас есть очень строгий кодекс этики, и если жалоба в отношении нотариуса обоснованна, в отношении него выносятся меры дисциплинарного взыскания вплоть до лишения статуса нотариуса», - уточнила она, добавив, что в 2020 году дисциплинарных производств в отношении нотариусов псковского региона не было.

«Обоснованные жалобы в отношении псковских нотариусов — это редкость. Наши нотариусы работают достойно», - подчеркнула Валентина Николаева, добавив, что Нотариальная палата стремится к тому, чтобы жалоб вообще не было.

В отношении нотариусов в 2020 году поступило 12 письменных и 39 устных обращений, в 2021 году — 6 и 27 соответственно. «Тот факт, что устных обращений больше, чем письменных, означает, что Нотариальная палата работает хорошо», - отметила спикер.