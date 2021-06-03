Общество

Псковичи выбрали объекты для благоустройства в 2022 году

Завершилось онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Псковичи смогли выбрать городские объекты, которые благоустроят в рамках нацпроекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Среди псковских объектов в голосовании победила территория парка реки Милевка. За нее жители города отдали 3 483 голоса. Территория парка реки Милевка площадью 6 698 м кв. находится в одном из густонаселенных микрорайонов города Пскова.

Второе место с 2 423 голосами заняла территория набережной реки Великой в районе Овсище, на третьем – сквер у гостиницы «Рижская» (960 голосов).

Итоги конкурса стали известны в четверг, 3 июня, на заседании общественной комиссии в администрации города.

В голосовании, которое проходило с 26 апреля по 30 мая, участвовали 9 территорий и 5 вариантов детского игрового оборудования для двух объектов. Псковичи могли отдать свой голос лишь за один из них. Всего в голосовании приняли участие 11 243 жителя города Пскова.

По результатам голосования по выбору детского игрового оборудования при благоустройстве «Парка имени Гагарина» наибольшее число голосов набрал вариант 1 (156 голосов). Для «Сквера на Сиреневом бульваре» псковичи выбрали первый вариант, набравший 525 голосов.