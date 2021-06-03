Общество

Прокуратура добивается установки площадок для животных в «Бурачках»

Великолукская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения в пункте пропуска МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Нарушения прокуратура выявила в ходе проверки. Так, на территории этого пункта пропуска дорожное покрытие требует ремонта, отсутствует разметка, демонтирована система принудительной остановки автотранспортных средств, на таможенном посту нет помещений (площадок) для карантирования и передержки животных.

Великолукский транспортный прокурор внес представление директору Псковского филиала ФГКУ Росгранстрой. Устранение нарушений контролируется.