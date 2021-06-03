Общество

Деревья высадят добровольцы в деревне Ланева Гора

4 июня в рамках проекта «Зеленая область» добровольцы Псковской области высадят деревья в деревне Ланева Гора Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном Ресурсном центре поддержки добровольчества, проект инициировал губернатор Михаил Ведерников в ходе регионального этапа Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Целью проекта является озеленение Пскова и Псковской области.



4 июня в 08.00 для участников будет организован трансфер от гостиницы «Рижская».



Чтобы акция была по-настоящему экологической, участников просят взять с собой многоразовую кружку, ложку и тарелку. Одноразовая пластиковая посуда существенно увеличивает объем неперерабатываемых отходов, заметили организаторы акции.