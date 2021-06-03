Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала об опасности «черной плесени»

Черная плесень, как и любой другой инфекционный агент, опасна при ослабленном иммунитете, в условиях пандемии крайне важно соблюдать правила профилактики распространения вируса, чтобы не было такой ситуации, как в Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Мукормикоз, или «черная плесень» - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

«Черная плесень, любой инфекционный агент опасен всегда. Все зависит от того, в каком состоянии наш иммунитет. Высокая влажность и высокая температура - это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии. Поэтому соблюдение всех правил – антисептики, маски крайне важны»,- сказала Попова на полях Петербургского международного экономического форума.

«На сегодняшний день наши ученые внимательно следят за развитием ситуации. В РФ в силу климатических условий и позитивных особенностей оказания медицинской помощи, стационарной, амбулаторной, мы таких угроз распространения не видим»,- сообщила Попова.

Она подчеркнула, что Россия при необходимости готова оказать помощь коллегам из других стран в борьбе с черной плесенью.