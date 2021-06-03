Общество

Съемки подростковой сказки пройдут в Старом Изборске этим летом

Съемки подростковой сказки «Девка-баба» пройдут 27-29 июня на территории крепости в Старом Изборске и в ее окрестностях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила продюсер проекта Виктория Лупик.

Фото с сайта кинокомпании «Anniko films»

По словам продюсера, «Девка-баба» - это современная сказка для подростков и о подростках. В окрестностях Изборска будут сниматься антуражные сцены фильма, а также эпизоды дискотеки. Съемки запланированы на 27 - 29 июня и пройдут после предварительного кастинга. Псковичи также смогут попробовать свои силы в отборе массовки.

Выход сказки в свет ожидается осенью 2022 года.