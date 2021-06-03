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Общество

Клещ отсюда!

03.06.2021 17:23|ПсковКомментариев: 0

Какие территории в Пскове обработали против клещей, при чем тут вафельное полотенце и «горячий туман», почему нельзя опрыскать дачные шесть соток и как получилось более чем вполовину снижение статистики укушенных.

 

Человек в парке водит по траве белоснежным вафельным полотенцем. Иногда останавливается и внимательно всматривается в ткань. Это не новый способ медитации, а завершающий этап противоклещевой обработки общественных пространств. В мае в Пскове работал подрядчик из Твери, выигравший муниципальный контракт на акарицидную обработку парков и скверов.

«Подрядчик отчитался, что работы выполнены, - сообщили в пресс-службе администрации Пскова. - По его данным, работы проводились поздно вечером и рано утром. Теперь управление городского хозяйства будет проводить проверку исполнения контракта».

«Человек ведет по траве вафельным полотенцем, на него могут попасть клещи», - описывает проведение таких проверок Александр Нестерук, руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Обработанные в Пскове территории:

ЦЕНТР

Сквер на пл. Ленина.

Детский парк (в границах ул. Некрасова, ул. Советской, Октябрьского пр.)

Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату (в границах ул. Калинина, ул. Советской, ул. Кузнецкой).

Сквер у монумента «Танк Т-34» (в границах пл. Героев-десантников, ул. 128 Стрелковой Дивизии, уреза воды р. Великой).

Ботанический сад (в границах ул. Советской, ул. Кузнецкой, Октябрьского пр.)

Сквер Кутузова (за зданием драмтеатра, в границах ул. Некрасова, ул. Ленина).

Сквер у церкви Николы со Усохи (в районе домов №№15, 15а, 19, 21 по ул. Советкой).

Сквер у железнодорожного вокзала (ул. Вокзальная).

Сквер у автовокзала (ул. Вокзальная).

Зеленая зона по ул. Пушкина (от Октябрьского пр. до ул. Ленина).

Зеленая зона на пересечении ул. Ленина и ул. Пушкина («театральный» сквер).

Зеленая зона в районе Михайловской башни (между ул. Кузнецкой и ул. Свердлова).

Сквер на площади Павших борцов (пересечение ул. Кузнецкой и ул. К. Маркса).

Зеленая зона у памятного знака Героям-Десантникам (пересечение ул. Кузнецкой и ул. 128 Стрелковой Дивизии).

Сквер у дома Советов (в границах ул. Гоголя и Некрасова, Октябрьского пр.)

Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина (в границах ул. Кузнецкой, Октябрьского пр., Крепостной стены).

Территория вокруг Покровской башни (в районе пересечения ул. Воеводы Шуйского и ул. Свердлова до Крепостной стены).

Территория у памятного знака «Город Воинской Славы» (пл. Победы).

Территория у городского культурного центра (пл. Победы, д.1).

Сквер на ул. 23 Июля (пересечение ул. Вокзальной и ул. 23 Июля).

Сквер вдоль ул. Вокзальной (в районе виадука).

Сквер на ул. Шоссейная (в границах ул. Л.Поземского, ул. Алмазной, ул. Шоссейной).

Финский парк (от Кузнецкого моста до реки Великой).

Набережная р. Великой от р. Псковы до моста им. 50-летия Октября.

ЗАВЕЛИЧЬЕ

Дендропарк у Мирожского монастыря, в том числе правый берег реки Мирожка вдоль стен Мирожского монастыря, до Детской и волейбольной площадок включительно.

Сквер по ул. Западной (в границах ул. Коммунальной, ул. Западной, ул. Байкова).

Сквер у гостиницы Рижская (в границах ул. Народной, ул. Киселёва, Рижского пр.)

Парковая зона у Дома офицеров (в границах ул. Юбилейной, ул. Комдива Кирсанова, ул. Молотова).

Сквер у телецентра (Рижский пр.)

Сквер на ул. Юбилейная (между Рижским пр. и ул. Коммунальной).

ЗАПСКОВЬЕ

Сквер на проспекте Энтузиастов (пересечение ул. Энтузиастов и ул. Труда).

Сквер на Сиреневом бульваре (от проспекта Энтузиастов до ул. Юности).

Сквер на ул. Герцена (в районе д. №8,10).

Сквер на улице Л. Поземского (от Золотой набережной до ул. Застенной).

Сквер на ул. Александра Невского (в границах ул. Л. Поземского, Невского, ул. Застенной).

Сквер у церкви Нерукотворного Образа (в границах ул. Труда, ул. Первомайской, крепостной стены).

Территория в границах ул. Труда, ул. О. Кошевого, ул. Застенной до фасада д. №19 по ул. Кошевого и №14 по ул. Труда.

Сквер на ул. Труда (в границах ул. Труда, ул. Ипподромной (фасада д. №18), ул. Труда).

Парк Гагарина (территория на пересечении ул. Гущина и ул. Гдовской).

Правый берег реки Пскова (от Кузнецкого моста до улицы Леона Поземского, включая территорию у Гремячей башни и крепостной стены).

«Мы работали по технологии «горячий туман», - рассказал Андрей Соколов, технолог «Службы санитарной оценки объектов», проводившей работы. - Оборудование разбивает смесь до пара, в составе которого есть инсектицид. Данный метод позволяет проработать каждый квадратный метр территории. Пар распространяется везде».

Обработка проводится инсектицидными средствами четвертого класса опасности - самого низкого, но для человека контакт с химикатом все равно нежелателен. Поэтому в Изборске, где в эти дни ведутся аналогичные работы, посетителям посоветовали несколько дней не сходить с дорожек и тропинок. Также дважды обработана поэтическая поляна в Михайловском. Пушкинский праздник в этом году пройдет без традиционного наплыва гостей из-за пандемии, однако впереди туристический сезон.

С наступлением лета начали работать детские лагеря отдыха при школах и за городом.

«Все образовательные организации являются безопасными зонами. Обработка ежегодно проводится в мае в обязательном порядке. В бюджете есть на это отдельная статья расходов, - заверяет начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко. - Приглашаются профессионалы, ни в коем случае не сами образовательные организации этим занимаются».

В Псковской области ежегодно обрабатывается против клещей 500-600 га территории.

Самки клещей поджидают своих жертв в высокой траве и на низких кустарниках. Поэтому в «Службе санитарной оценки объектов» рекомендуют перед обработкой подготовить территорию, выкосить траву. Да и в целом следить за тем, чтобы она не разрасталась, так меньше шансов подцепить на одежду членистоногую тварь. А вот с веток на высоте клещи не прыгают, это миф.

«С деревьев они не падают, а нападают с травы и кустарника, потом поднимаются по человеку в поиске уязвимых мест», - отмечает Александр Нестерук.

По показателям, выраженным в сухих цифрах, Псковская область отстает. И это хорошо. Первый случай присасывания клеща в этом году зафиксировали 3 апреля в Дедовичском районе. В прошлом году первого клеща сдали на анализы еще 19 февраля.

На сайте Роспотребнадзора еженедельно публикуют статистику. Последние данные выложены по состоянию на 26 мая. С начала сезона в службу обратились 704 человека. По сравнению со средними многолетними показателями цифры снизились на 58,9%, а если сравнивать с данными прошлого года — на 33,6%.

«На самом деле пострадавших больше, есть те, кто снимает клеща и никуда не обращается, - поясняет Александр Нестерук. - Снижение связано с поздним приходом тепла. Стояла плохая погода, люди не ходили в лес. Скорее всего, задел сохранится. Наиболее опасные месяцы - май и июнь. Потом обращаемость будет снижаться. Пойдут ягоды и грибы, но активность клещей будет падать. А сейчас больших поводов находиться в лесу нет, клещей чаще цепляют на дачных участках».

На дачах с обилием плодовых кустарников и грядок, на пастбищах домашних животных акарицидную обработку не проводят.

«Небезопасно, поэтому сельхозмассивы не обрабатываются, - говорит Александр Нестерук. - В сельской местности от клещей поможет только прививка».

Вакцину от клещевого энцефалита колют в поликлиниках. Процедура бесплатная, но вот препарат оплатить придется. Прививка проходит по схеме «сегодня — через месяц — через год». Иммунитет на уровне 100% вырабатывается только после третьего укола. Но это не значит, что не нужно начинать прямо сейчас, чтобы через год не бояться гулять на природе.

В этом году диагноз «энцефалит» в Псковской области еще никому не поставили. Зато есть случай боррелиоза.

«На месте укуса появляется большое красное пятно, - описывает Александр Нестерук клиническую картину. - Это бактериальная инфекция, если диагноз вовремя поставлен, люди без последствий пролечиваются антибиотиками. Но если не обратиться, можно годами болеть, осложнения почувствуют суставы и сердце».

В лаборатории Роспотребнадзора, работающие ежедневно с девяти утра до полудня, клеща можно сдать на анализ энцефалита, или проверить также боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз.

- Псков, ул. Гоголя, дом 21а, 8 (8112) 66-42-80;

- Псков, ул. Гоголя, дом 17, 2 этаж, 8(8112) 66-42-91;

- Великие Луки, ул. Тимирязева, дом 9, 8 (81153) 7-70-90.

Клеща в лабораторию лучше привозить живым. Медики рекомендуют использовать для транспортировки герметичную емкость со смоченной ваткой. Конечно, эту статью лучше добавить в закладки, чтобы в нужную минуту не искать адреса и телефоны. Надевать закрытую одежду, пользоваться репеллентами и надеяться, что эта закладка не пригодится.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #городская среда #здоровье #клещи
Источник: Псковская Лента Новостей
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