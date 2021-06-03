Общество

Глава Великих Лук рассказал, когда начнется ремонт центральной улицы города

Глава города Великие Луки Николай Козловский во время пресс-конференции с городскими и региональными СМИ осветил планы на ремонт проспекта Ленина, а также моста над железнодорожными путями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам Николая Козловского, реконструкция проспекта Ленина планируется на 2022-2023 годы. На данный момент проект реконструкции завершает стадию доработок и согласований. Губернатор области Михаил Ведерников уже дал одобрение проекту, осталось получить финансирование.

«Сегодня под дорогой находятся коммуникации, которые закладывались еще в довоенное время. С этим мы столкнулись на перекрестке Ленина-Дьяконова. Поэтому необходимо поменять все коммуникации, которые находятся под дорогой - водопровод, ливневую и обычную канализации, а также кабели электроэнергии. Поэтому для города это очень важный проект», - осветил основные трудности Николай Козловскй.

Отвечая на вопрос о восстановлении моста через железнодорожные пути Гагарина-Малышева, глава города отметил, что старый мост существовал над железнодорожными путями до начала 1990-х годов, когда изменились габариты вагонов. Тогда мост пришлось снести, а вопрос о его восстановлении затянулся.

«Мы вернулись к теме восстановления моста только 5 лет назад. Сегодня мы получили поддержку губернатора по этому проекту. Сам проект будет передан РЖД на согласование в ближайшие дни. Затем, приблизительно месяц спустя, его ожидает госэкспертиза», - прокомментировал ход работ Николай Козловский.