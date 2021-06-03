Общество

Единый день выпускника определили в Пскове

26 июня в Пскове будет официально единым днем выпускника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования города, выпускникам одиннадцатых классов в этот день вручат аттестаты и они смогут с первого дня участвовать в кампании по подаче документов в ВУЗы.

Выпускникам - потенциальным медалистам, необходимо будет дождаться получения итоговых результатов ЕГЭ и для них вручение аттестатов пройдет 8 июля. На сегодняшний день потенциальных медалистов - 132 человека.

Решение об определении дня вручения аттестата для выпускников девятых классов принимает школа.

Вручение пройдет с соблюдением всех актуальных ограничительных мер на дату мероприятия.