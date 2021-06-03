Общество

Находившиеся в ведении Ивана Лысковца наследственные дела переданы другому псковскому нотариусу

Наследственные дела, находившиеся в ведении нотариуса Ивана Лысковца, переданы нотариусу Валентине Николаевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Нотариальной палате Псковской области в связи с поступающими вопросами от жителей региона.

Нотариус Валентина Николаева ведет прием по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 18. Вопросы можно адресовать по телефону (8112) 66-93-39.

Известный псковский юрист, нотариус, депутат Псковского областного Собрания первого и третьего созывов Иван Лысковец скончался 31 декабря.