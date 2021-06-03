Общество

Пскович утверждает, что застал автомашину «Скорой помощи» за перевозкой щебня

Пскович спрашивает у губернатора, почему автомашина «Скорой помощи» используется для перевозки щебня. Обращение опубликовано на сайте губернатора 3 июня.

фотография, приложенная к обращению

«Полгода назад губернатор Ведерников в ответ на многочисленные жалобы населения о причине длительного ожидания приезда скорой помощи, назвал их беспрецедентную нагрузку», - сообщил автор обращения и процитировал сообщение на сайте ПЛН о том, что «Сотрудники "скорой" сегодня работают просто на износ!».

«Боюсь, что Михаил Юрьевич даже не представлял себе, как он был прав – ведь загрузить машину Скорой медицинской помощи щебнем – это реально физически трудная работа. Именно за загрузкой в машину Скорой медицинской помощи ворованного щебня, госномер: м390ео 60 rus, в 14.08 дня была мною обнаружена бригада псковской скорой помощи 1 июня 2021 года по дороге на Крестовское кладбище», - иронизировал автор обращения.

«Уместно будет спросить нашего губернатора – знает ли он реально положение вещей, о чем он вещает в своих выступлениях? 27 мая 2021 г. на сайте губернатора жительница деревни Шейкино, Куньинского района тоже описала проблему, когда скорая приезжает через два часа поле вызова. Как-то в 2018 году я возмущался на сайте губернатора о том, что ждал приезда скорой 2 часа, на что его зам – Потапов (председатель комитета по здравоохранению – ред.)тоже мне ответил – что-то о беспрецедентной нагрузке на сотрудниках скорой помощи», - говорится в обращении.

«Вот только реальность такова, что несмотря на свою «беспрецедентную» нагрузку бригада скорой помощи, без малейшего для себя ущерба вполне может себе позволить в рабочее время заняться мелкими житейскими радостями – например, стырить чей-то щебень и спокойно перевезти его на служебной скорой. А то, что больные вместо положенных 20 минут ждут приезда скорой по несколько часов – так на это всегда есть чиновники администрации, которые расскажут тем же больным очередную байку про «беспрецедентную» нагрузку», - добавил автор обращения.

«Автомашин ФИАТ с данным типом кузова никогда не было в распоряжении СМП (скорой медицинской помощи). Все автомобили ФИАТ СМП имеют буквенное обозначение на номерном знаке А...МР», - сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по здравоохранению в ответ на просьбу прокомментировать обращение.