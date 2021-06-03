Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Важный аспект развития региона
Модно и практично
чем занять ребенка летом
Лицей Ростелекома
БОПЭТ цифры и факты
Для чего это нужно и где установить?
Ужин на свежем воздухе
Тариф для бизнеса «1% на все»
Телефон прямого эфира 56-73-72
юность в сапогах
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 03.06.2021 17:230 Клещ отсюда! 04.06.2021 09:000 МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки частот 5G 04.06.2021 08:550 Эксперт объяснил, как вернуть украденные с карты деньги 04.06.2021 08:181 Жителей России предостерегли от потери детских выплат 04.06.2021 08:000 В Псковской области принимают заявки на участие в конкурсе социальных проектов НКО 04.06.2021 07:440 В Минтруде назвали сроки новогодних каникул в 2022 году
 
 
 
Самое популярное 02.06.2021 16:3832 Ольгинский мост в Пскове будет демонтирован и построен заново 31.05.2021 07:420 В Псковской области ожидаются заморозки 28.05.2021 11:2012 Александр Братчиков рассказал, что построят вместо рынка на Четырех углах 01.06.2021 09:331 Псковский гидрометцентр обещает веселое начало лета 01.06.2021 08:201 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Куньинском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Минтруде назвали сроки новогодних каникул в 2022 году

04.06.2021 07:44|ПсковКомментариев: 0

Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы в 2022 году, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Последний день следующего года также будет выходным, поскольку выпадает на субботу, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», - цитирует Котякова ТАСС.

По словам министра, выходные в майские праздники также будут длинными. «Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», - считает он.

Теги: #минтруд #новогодние каникулы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете идею открытия в Пскове речного адмиралтейства?
В опросе приняло участие 250 человек
04.06.2021, 09:030 «Спецдор 60» обновит 419 метров улицы 1-я Поселочная в Пскове 04.06.2021, 09:000 МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки частот 5G 04.06.2021, 08:550 Эксперт объяснил, как вернуть украденные с карты деньги 04.06.2021, 08:381 В Порховском районе замечен факт кощунства на мемориале «Дулаг-100»
04.06.2021, 08:370 Псковскому спортсмену присвоили звание Мастера спорта России 04.06.2021, 08:181 Жителей России предостерегли от потери детских выплат 04.06.2021, 08:000 В Псковской области принимают заявки на участие в конкурсе социальных проектов НКО 04.06.2021, 07:440 В Минтруде назвали сроки новогодних каникул в 2022 году
04.06.2021, 07:310 В России появится возможность платить налоги цифровым рублем 04.06.2021, 07:150 Новая книга об Александре Невском вышла в серии «Святые России» 04.06.2021, 07:010 Более 60 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса 03.06.2021, 22:330 Количество строителей новой школы в Великих Луках доведут до 200 человек
03.06.2021, 22:142 Интерактив: Скоро рухнет на прохожих 03.06.2021, 21:531 Теплосети благоустраивают территорию на улице Красноармейской в Пскове после ремонта 03.06.2021, 21:370 Находившиеся в ведении Ивана Лысковца наследственные дела переданы другому псковскому нотариусу 03.06.2021, 21:190 Водитель погиб в ДТП в Плюсском районе
03.06.2021, 21:112 Николай Козловский поделился планами об участии в грядущих выборах в гордуму 03.06.2021, 21:040 Греф предложил продлить программу льготной ипотеки до конца года 03.06.2021, 20:512 Пскович утверждает, что застал автомашину скорой помощи за перевозкой щебня 03.06.2021, 20:290 Псковские росгвардейцы стали лучшими в легкоатлетическом кроссе
03.06.2021, 20:180 Губернатор обещал помочь с финансированием скейт-площадки в Великих Луках – Николай Козловский 03.06.2021, 20:111 Face ID для коров разработали в Удмуртии 03.06.2021, 19:500 Студенты-консерваторцы сыграют в Святогорье «Сказки Пушкина» 03.06.2021, 19:331 «Юные спецназовцы» сыграли в футбол с полицейскими в Пскове
03.06.2021, 19:200 МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий 03.06.2021, 19:030 Единый день выпускника определили в Пскове 03.06.2021, 18:520 Прокуратура добивается установки площадок для животных в «Бурачках» 03.06.2021, 18:451 Глава Великих Лук рассказал, когда начнется ремонт центральной улицы города
03.06.2021, 18:282 Металлическими ящиками для хранения бюллетеней оснастят все УИКи Псковской области 03.06.2021, 18:120 Почти 14,5 тысяч доверенностей удостоверили в 2020 году псковские нотариусы 03.06.2021, 18:030 На острове им. Залита прошли учения для добровольных пожарных 03.06.2021, 17:540 Деревья высадят добровольцы в деревне Ланева Гора
03.06.2021, 17:443 Михаил Ведерников поделился впечатлениями от первого дня ПМЭФ 03.06.2021, 17:330 Велосипедистов из Великих Лук приглашают принять участие в массовой гонке 03.06.2021, 17:240 Съемки подростковой сказки пройдут в Старом Изборске этим летом 03.06.2021, 17:230 Клещ отсюда!
03.06.2021, 17:120 Одеколон «Олимпийский талисман» 1980 года выпуска занял место в музее спорта Псковского края 03.06.2021, 17:021 Глава Роспотребнадзора рассказала об опасности «черной плесени» 03.06.2021, 16:5914 В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 100 тысяч псковичей 03.06.2021, 16:545 В России не планируют продлевать заморозку цен на сахар и масло
03.06.2021, 16:440 Псковичи выбрали объекты для благоустройства в 2022 году 03.06.2021, 16:370 «Россети» готовы обеспечить 20 МВт мощности для новой площадки агропредприятия в Псковской области 03.06.2021, 16:350 Покрышки горят на улице Николая Васильева в Пскове 03.06.2021, 16:341 Псковские «управляйки» решают проблему передачи показаний счетчиков электроэнергии
03.06.2021, 16:251 Возобновлено авиасообщение между Псковом и Анапой 03.06.2021, 16:191 МТС инвестирует в развитие Псковской области 600 миллионов рублей 03.06.2021, 16:162 Президент псковской Нотариальной палаты призвала заключать брачные договоры 03.06.2021, 16:051 Что дарит немецкий город Нойс новорожденным детям
03.06.2021, 16:044 Помощник Путина рассказал, как решить проблему с ростом цен 03.06.2021, 15:580 Валентина Николаева: Обоснованные жалобы на псковских нотариусов — это редкость 03.06.2021, 15:560 Великолучане съехали на чужой машине в канаву и получили условный срок 03.06.2021, 15:510 Александр Братчиков об отчете за 2020 год, политических планах и троллинге
03.06.2021, 15:460 В России продлили срок действия программы детского кешбэка 03.06.2021, 15:450 Количество наследственных дел в Псковской области увеличилось из-за коронавируса 03.06.2021, 15:430 Соглашение о создании в псковском «Моглино» завода по деревообработке подписали 3 июня 03.06.2021, 15:270 Помощь пожарных потребовалась жителям многоэтажки на Венской в Пскове
03.06.2021, 15:220 Названо число нотариусов в Псковской области 03.06.2021, 15:190 Псковичей приглашают на вечер памяти Александра Пушкина 03.06.2021, 15:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Ситуация с нотариальными услугами в Псковской области» 03.06.2021, 14:570 Псковича осудили за избиение выехавшего на вызов полицейского
03.06.2021, 14:471 Артист Вениамин Смехов посетил Спасо-Преображенский собор в Пскове 03.06.2021, 14:444 Россия решила отказаться от доллара в составе ФНБ 03.06.2021, 14:370 Более 30 баков для вторсырья установил «Экопром» в Пскове 03.06.2021, 14:300 Безработный украл колеса с приусадебного участка великолучанки
03.06.2021, 14:250 Овечью шерсть вернули в Литву псковские ветеринары 03.06.2021, 14:150 «На что жалуетесь?»: псковские таможенники предлагают урегулировать разногласия 03.06.2021, 14:040 «Сообразим на троих»: О пользе участия Псковской области в глобальных форумах. ВИДЕО 03.06.2021, 13:520 Более 180 псковских работников культуры повысят квалификацию в рамках нацпроекта
03.06.2021, 13:460 Двух дачниц из Петербурга и Мурманска обокрали в Псковской области 03.06.2021, 13:400 Видеофакт: Первые шаги лисят в Полистовском заповеднике 03.06.2021, 13:270 Гимнасты из разных городов приедут на турнир в Псков 03.06.2021, 13:180 До 26 °C прогреется воздух в Псковской области 4 июня
03.06.2021, 13:131 Александр Козловский призвал предприятия и учреждения профобразования усилить коммуникацию друг с другом 03.06.2021, 13:067 Минфин предупредил об угрозе обесценивания рублей и зарплат 03.06.2021, 13:030 Пассажир ВАЗа доставлен в больницу после ДТП в Псковском районе 03.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.