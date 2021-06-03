Общество

Жителей России предостерегли от потери детских выплат

В России вступили в силу изменения порядка получения ежемесячных денежных выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, это пособие положено малообеспеченным семьям. Ранее правила получения этого пособия были достаточно простыми: выплата полагалась семьям, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ивана Денисова.

По его словам, родителям, претендующим на данное пособие, рекомендуется тщательно изучить порядок и условия его получения.

«Так, по новым правилам, для получения выплаты учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (в расчет идут квартиры, дома, земельные участки, нежилые помещения, автомобили, а также банковские вклады). Кроме этого, было введено правило "нулевого дохода". Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины», — отметил эксперт.

Целью изменений является распределение госвыплат только тем семьям, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке государства. На практике до внесения изменений в порядок получения данных выплат, пособия получали в том числе и семьи, получающие «серый» доход, превышающий прожиточный минимум (в некоторых случаях в разы), а также семьи, где родители сознательно не хотели работать и обеспечивать своих детей, желая жить исключительно на «детские» пособия.

Таким образом, внося подобные изменения, законодатель «преследовал цель сделать выплаты более справедливыми».

«Однако, к сожалению, под удар попали и действительно нуждающиеся семьи, которые, например, потеряли денежные выплаты по причине отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона», — сказал Денисов.