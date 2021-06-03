Общество

Эксперт объяснил, как вернуть украденные с карты деньги

Ваши деньги хранятся на банковском счете, который открыт на условиях использования электронного средства платежа — дебетовой или кредитной карты. Заключив с вами договор банковского счета, банк взял на себя обязанность сохранить ваши деньги. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на старшего партнера адвокатского бюро «Система защиты» Алексея Семенова.

«Для обеспечения сохранности денег и вашего права распоряжаться средствами на счете банк устанавливает правила идентификации лица, которое вправе распоряжаться денежными средствами на карте (номер карты, пин-код и иные средства идентификации), а также предоставляет этому лицу право контролировать действия банка», — пояснил адвокат.

Когда вы видите, что с вашей карты происходит списание денежных средств, вы должны незамедлительно обратиться в банк по телефону, который указан на вашей пластиковой карте, и сообщить банку о незаконной транзакции.

Банк, получив информацию о незаконном списании средств, обычно предлагает заблокировать карту, а затем выпустить новую. С этим следует согласиться, так как иного способа прекратить доступ злоумышленника к вашим деньгам, у банка нет, говорит он.

«Все похищенные с вашей карты денежные средства вам обязан вернуть банк, а затем он должен будет самостоятельно заниматься розыском злоумышленника — обратится в правоохранительные органы», — сказал Семенов.

При этом банк не возместит вам похищенные средства, если докажет, что вы по собственному желанию передали коды доступа к счету другим лицам. В этом случае вы сами должны обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении ваших денег, подчеркнул адвокат.

Сотрудники правоохранительных органов квалифицируют действия лиц, которые совершили хищение с денежного счета или в отношении электронных денежных средств по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Данная статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а если сумма хищения (кражи) превышает один миллион рублей, то срок лишения свободы возрастает до 10 лет.

Также действия злоумышленников могут быть квалифицированы по статье 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», в этом случае, в зависимости от суммы хищения, предусмотрено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы, заключил Семенов.