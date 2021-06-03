Общество

«Каждый год одно и то же»: каждый пятый мужчина прогуливает корпоративы

Последнее корпоративное мероприятие на работе прогуляли 19% мужчин и 12% женщин. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 1600 россиян, работающих в компаниях, иногда организующих для сотрудников корпоративы.



Корпоративные мероприятия, которые проводят работодатели, нравятся 58% сотрудников: 21% опрошенных однозначно нравятся, а 37% скорее нравятся. Судя по комментариям, респондентов привлекает возможность неформального общения и интересного совместного досуга с коллегами. У 42% противоположное мнение: 16% респондентов признались, что им совершенно не нравятся корпоративы, организуемые их компанией, а 26% — что скорее не нравятся. Свою позицию опрошенные чаще всего объясняют однообразием проводимых мероприятий: «Каждый год одно и то же».



Тех, кому нравятся тусовки в компании коллег, больше среди молодежи до 34 лет (61%). Женщинам корпоративы нравятся чаще, чем мужчинам (60 и 56% соответственно).



58% россиян рассказали, что посетили последнее корпоративное мероприятие на работе. В том, что прогуляли корпоратив, организованный работодателем, признались 16% опрошенных, еще 26% не смогли присутствовать по уважительной причине. Прогульщиков закономерно больше среди тех, кому не нравятся корпоративы в их организации (33%).



Оценить поведение коллег, прогуливающих корпоративы без уважительной причины, каждый второй затруднился, а вот каждый третий скорее одобряет их решение (33%). Как правило, свою позицию опрошенные объясняют тем, что свободное время каждый волен проводить так, как ему хочется. Тех, кто скорее не одобряет прогульщиков, вдвое меньше (17%). По их мнению, неформальные мероприятия объединяют команду, и раз уж работодатель находит ресурсы для их организации, то и сотрудникам стоит найти время и принять участие.



Толератны к прогульщикам чаще всего те, кто сам пропустил последний корпоратив без уважительной причины (73%) и те, кому корпоративы в принципе не нравятся (55%). Кроме того, с большим пониманием, чем другие возрастные категории, относится к такому поведению молодежь до 34 лет (38%). Не одобряют коллег, не посещающих мероприятия работодателя, чаще всего те, кто на них исправно ходит (55%).